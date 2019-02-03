去年近5000名韩国离散家属离世 85%健在者超70岁

（早报讯）2018年韩方有4914名离散家属离世，如今仅有5.59万名离散家属在世，其中85%的家属年龄逾70岁。

中新社报道，韩国统一部和韩国红十字会运营的离散家属信息综合系统3日公布如上数据。

韩国自1988年开始接受离散家属团聚申请，截至去年底，约有13.3万人申请参加团聚活动。据韩国的离散家属信息综合系统显示，如今登记在册的韩方离散家属在世者仅有约5.6万人，约7.7万人已去世。

过去几年，韩方离散家属去世人数逐年递增。数据显示，2016年和2017年分别有3378人、3795人去世；2018年有4914名韩方离散家属去世，仅去年12月当月就有322人去世。

如今在世的韩方离散家属人员多为高龄老人，约85%健在者年龄超过70岁，90岁以上的老人占比也达到20.6%。

离散家属问题一直是朝鲜半岛的“心病”。朝鲜战争导致南北数百万人骨肉分离，大多数人至今未与亲人团聚。2000年，韩朝启动离散家属团聚活动，此后随着朝鲜半岛局势变化，团聚活动时断时续。

去年8月，韩朝时隔两年多再次重启离散家属团聚。去年9月，韩朝首脑发表《9月平壤共同宣言》提出，将强化人道主义合作，从根本上解决离散家属问题。此后，韩朝双方就开放离散家属常设会面所、举行视频通话等进行多次协商。