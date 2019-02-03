韩军：韩朝停止陆海空敌对行为已满三个月

（早报讯）据韩国军方人士3日消息，韩朝根据《9·19军事协议》停止陆海空敌对行为迄今已满三个月，双方其间完全遵守和履行相关协议内容。

韩联社引述该人士称，韩朝自去年11月1日起全面停止陆海空敌对行为以来，军事分界线附近火炮实弹演练、团级及以上级部队的野外机动演习、半岛东西两侧海域缓冲区内的火炮射击和海上机动训练均已告停。

另一有关人士也表示，朝方全面履行相关协议，未发生任何违反行为。韩朝飞机和无人机其间未飞入根据不同机型划设的禁飞区，双方还全面叫停了距离军事分界线5公里内陆地上的相关炮兵训练和团级以上部队的野外机动演习。

韩朝在协议中将半岛西部海域韩国德积岛以北到朝鲜椒岛以南、东部海域韩国束草以北到朝鲜通川以南的地区划设为缓冲水域，规定在该水域全面停止射击和机动训练、封闭海岸炮炮口等。协议还规定双方适用军事分界线相关区域上空划设的禁飞区，即以军事分界线为准，东部地区韩朝各40公里、西部地区各20公里范围内禁止固定翼航空器进入；东部各15公里、西部各10公里范围内禁止无人机进入。

为此，韩军针对距离军事分界线5公里以内的炮兵射击训练场和团级以上部队的野外机动演习计划及考评方法进行了调整，封闭了东西部海域缓冲区舰炮和海岸炮的炮口和延坪岛、白翎岛的海岸炮阵地。