马国警方侦破今年最大毒品案

（早报讯）马来西亚警方宣布侦破今年规模最大的毒品案。警方起获的毒品有92.7公斤重，市价值约560万令吉（约186万新元）。

马来西亚警方负责情报与行动的毒品罪案调查部副总监祖基菲里今天在记者会表示，警方上周五根据情报在雪兰莪首邦市及双溪毛糯休息站逮捕三名正在运货的男子，并起获90包以茶叶包装的克他命（Ketamine）。

他透露：“警方上周五晚上7时40分先在首邦市截查一辆轿车，起获90包伪装成茶叶包装的克他命，之后再根据情报在双溪毛糯休息站逮捕另两名嫌犯。警方在行动中也扣押三辆轿车、手表及8000令吉现金等18.4万令吉财物。”

他说，警方认为这批毒品从西马东海岸走私入境后，准备运送到巴生河流域供应当地毒品市场。这批毒品估计可供应30万吸毒者。他表示，这是警方今年捣破的最大规模毒品案。

此外，祖基菲里也说，警方今年1月已在全国各地逮捕1万7363名涉毒者。他们包括2731名毒贩，6367人拥毒，另外8265人涉嫌滥用毒品。

“1万7363名被捕者包括1万6245名本地人及1118名外国人。警方起获的毒品之中，最多的依然是冰毒，达611公斤。其次是传统毒品海洛因，有83公斤。”

警方起获的其他毒品有克他命（10.04公斤）、一粒眠（3.34公斤）、马丸（3.19公斤）、摇头丸（6.7公斤）及大麻（5.18公斤）等。