知情人士：日组织拟在北方四岛大会宣言删除“非法占据”表述

知情人士昨天（3日）透露，一些日本官民组织计划在即将举行有关日本称为北方四岛的南千岛群岛的大会上发表宣言时，不使用“北方四岛被非法占据”这一表述。

据日本共同社报道，此举可能是想避免日本首相安倍晋三和俄罗斯总统普京的和平条约缔结谈判受到影响。

“非法占据”的表述是日本政府基于前苏联违反《日苏中立条约》占领四岛的见解。相关人士称“不记得近来大会宣言中有不使用（该表述）的情况”。

大会由日本内阁府、全国知事会等六个地方团体及民间团体组成的执行委员会主办，往年首相均出席。安倍也计划出席这场大会。

据主办方相关人士称，由于去年11月的首脑会谈就基于写明移交齿舞和色丹两岛的1956年《日苏共同宣言》加快谈判达成一致，将关注谈判的走向。安倍就取得进展展现出强烈意愿，另一方面俄方则加强了领土主张，鉴于这种情况，认为应当避免使用“非法”这一表述的意见扩大。

安倍及日本外相河野太郎等避免使用非法占据表述的情况十分明显，也是上述举措的背景原因之一。此外，关于去年大会宣言中使用的“决不允许继续拖延（该问题的）解决”，也在展开讨论拟进行变更。

然而，主席台背后计划和往年一样，挂起写着“还我北方四岛”的大旗。