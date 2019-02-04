中国股市投资组合比重不断增长 美机构准备游说中国监管机构改革

随着中国股市在全球投资组合中的比重不断增长，美国华尔街机构正在准备游说中国监管机构进行改革，包括方便机构通过与内地股市的互联互通机制来做空A股。

据彭博社今天（4日）报道，法国兴业银行表示，包括法兴在内的多家银行正寻求放宽中国上市股票融券限制。

知情人士透露，花旗和摩根士丹利也在推动包括股票互通机制下的大宗交易清算、在公众假日期间减少暂停股票互通交易在内的多项措施。

香港交易所发言人通过电邮指出，交易所正不断与上海和深圳交易所探索改善股票互通机制的途径。花旗和摩根士丹利的代表均拒绝置评。