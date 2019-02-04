法德等西方国家承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统

（早报讯） 西班牙、英国、奥地利、瑞典和德国周一加入其他国家的行列，支持瓜伊多为委内瑞拉领导人。

目前，除了欧洲多国，瓜伊多还获得美国、加拿大和10多个拉丁美洲国家的支持。

委内瑞拉政争越演越烈，总统马杜罗和对手瓜伊多周六分别举行群众大会展示支持力度。但军队的支持才是关键，一名空军将领当天宣布和马杜罗决裂。

马杜罗已陷入非常孤立的境地，因为欧洲多国要他最迟在周末宣布大选，否则就会追随美国承认瓜伊多为临时总统。欧盟议会周四已宣布承认瓜伊多为委内瑞拉领导人，马杜罗面对的国际压力进一步加剧。