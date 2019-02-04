强降雪致德国南部交通受阻 数百航班受影响

（早报讯） 强降雪天气3日造成德国南部巴伐利亚州多地交通受阻。慕尼黑机场当天有约240架次航班被取消，约170架次航班延误超过一个半小时。

据德国气象部门当天发布的信息，在巴伐利亚州境内的阿尔卑斯山区域，新增降雪量达30厘米，而在巴伐利亚森林和上普法尔茨地区，局地降雪量也达20厘米。

巴伐利亚州首府慕尼黑的机场作为德国南部航空枢纽，当天计划起降的1000架次左右航班中，分别有约240架次被取消，约170架次延误超过一个半小时。

针对出现大面积延误的原因，巴伐利亚广播公司援引该机场发言人的话指出，当天由于多条跑道必须持续执行除雪作业，导致只有一条跑道同时供起降的飞机使用。此外每架飞机起飞前必须进行除冰，也是原因之一。

受此影响，毗邻慕尼黑的纽伦堡机场多架往来慕尼黑等地的航班也被迫取消。

同样被冰雪“羁绊”的还有该州境内的铁路交通。经营南部阿尔卑斯山地区业务的私营铁路企业巴伐利亚高地铁路公司当天暂停了所有向南部行驶的线路。

当地雪灾预警部门警告，巴伐利亚境内阿尔卑斯山区的雪崩风险已从三级调高至五级。而受这一不利气象条件影响，本应于2日至3日在巴伐利亚州南部著名滑雪地加米施-帕滕基兴举行的高山滑雪世界杯男子滑降比赛和男子大回转比赛均被主办方取消。