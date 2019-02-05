孟晚舟律师团拟以美方有政治动机抗辩

美国上周正式向加拿大提出引渡华为副董事长孟晚舟，据加拿大《环球邮报》（Globe and Mail）昨天（4日）报道，孟晚舟律师团打算以美方有政治动机、滥用加拿大法律程序为由，替孟晚舟引渡案辩护。

孟晚舟首席律师佩克（Richard Peck）指出：“孟晚舟引渡案明显被政治化阴影笼罩，可能是我历来所遇过的引渡案中最明显的一起。”根据加拿大引渡法和美加引渡条约，引渡程序不得用于政治目的。

70岁的佩克从事法律工作已有45年，他表示此案比前智利总统、独裁者皮诺切特（Augusto Pinochet）的引渡案更加政治化。西班牙法庭20年前以皮诺彻特侵犯人权发出国际逮捕令，向英国要求引渡。

律师团现正权衡辩护理由，除了指此案滥用加拿大法律程序外，另一项质疑及辩护理由，则是孟晚舟被指违反美国制裁禁令，在加拿大是否构成犯罪。

以上两项辩护策略，正好符合加拿大前驻华大使麦家廉（John McCallum）之前提出的观点。麦家廉先前公开对美国引渡孟晚舟返美受审提出三大质疑，指孟晚舟在引渡聆讯中胜诉机率大，后被加拿大总理特鲁多革职。

美国总统特朗普在孟晚舟于温哥华被捕后，回应传媒提问时指出，如果干预孟晚舟引渡案对中美贸易纠纷有益，他会这么做。外界随即指出，此举为政治干预，也让各方质疑美国是否因政治动机，要求加方启动引渡司法程序。

目前为孟晚舟辩护的律师团有四名加拿大人，包括佩克、其律师事务所的合伙人戈塔尔迪（Eric Gottardi）、马丁（David Martin）及芬顿（Scott Fenton）。加拿大方面尚未就孟晚舟引渡聆讯定下日期；美方提出正式引渡孟晚舟的请求后，加方有30天时间来决定美国的引渡要求理由是否充份，即司法部最晚要在3月1日决定是否展开引渡聆讯。