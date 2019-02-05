联合国：美中关税战将引发经济下滑和贸易转移

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）昨天布的一份报告显示，美国下月提高对华关税的计划可能引发经济下滑和贸易转移。

《美国之音》报道，世界前两大经济体的贸易战已经震动了全球经济。如果美中两国在3月1日前未就贸易争端取得突破，美国计划将把2500亿美元中国商品的关税上涨至25%。

UNCTAD国际贸易主管汉密尔顿（Pamela Coke-Hamilton）在新闻发布会上表示，由于大宗商品和金融市场的不稳定，美国关税上调和中国的报复性举措将引发经济低迷，企业的调整措施将给全球经济增长带来压力。

“将会有货币战争和贬值，滞胀导致失业和更高的失业率，更重要的是，很可能出现传染效应，或者我们所说的反动效应，导致其他一系列贸易扭曲措施。”

美中贸易战导致成本上涨，这会促使企业转移目前的东亚供应链，美中双边贸易将下降，取而代之的是源自其他国家的贸易。

报告指出，在受影响的2500亿美元的中国出口产品中，约82%将被其他国家的企业占据，美国企业将得到6%，中国企业将保留12%。欧盟的出口增幅会最大，将从中收获700亿美元，日本、墨西哥和加拿大将各获得超过200亿美元。