挪威指中国构成安全威胁 中方：对华无端攻击十分荒唐

挪威情报部门警察保安局（PST）昨天（4日）发表年度评估报告，指中国进行情报行动，对挪威利益和企业构成威胁，包括尝试渗透电脑网络。中国驻挪威大使馆发同日在其官网发表声明反驳指控，形容挪威对中国进行无端的攻击，是十分荒唐的。

综合透社、“香港01”等报道，挪威情报部门报告指俄罗斯对挪威构成最大威胁，但中国情报行动的影响也不容忽视。警察保安局局长比约兰（Benedicte Bjoernland）称，因为华为和北京政府之间的关系，必须提防华为。

她也说，只要中国有情报法，要求个人、私人实体和公司与中国合作，像华为般的角色，就可能受其国家影响。

挪威司法部长瓦拉（Tor Mikkel Wara）则指出，将研究建立规管架构，保护重要的基础建设。

中国驻挪威大使馆同日以发言人名义发声明反驳指控，指中国和挪威不存在任何利益冲突，中国也不对挪威构成任何安全威胁。中方重申，中国一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密和攻击，中国法律没有授权任何机构去强迫企业安装“强制后门”。

多国质疑华为设备对国家安全构成威胁，考虑禁止华为参与5G网路建设。挪威主要电讯商挪威电信（Telenor）和特利亚电信（Telia）的4G网络由华为提供，已准备好推进5G网络。