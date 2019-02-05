德国再现机场罢工 五万乘客出行受影响

德国机场时隔半月再现罢工，北部的汉堡机场地勤人员昨天（4日）全天举行罢工。截至当晚共造成该机场全天388架次航班中的220架次被取消，近五万乘客正常出行受到影响，其中约1.2万人搭乘的航班被取消。

据中新社今天（5日）报道，此次地勤人员罢工是由德国服务行业工会（Verdi）号召下所发起，共有约1000名汉堡机场地勤人员参与了当天的罢工，涉及行李托运柜台、飞机清扫、摆渡车驾驶等工种。半个月前，汉堡机场的安检人员刚响应了德国服务行业工会发起的全德国多家机场集体罢工。

地勤罢工造成汉堡机场正常进出港航班瘫痪，原定降落在汉堡机场的航班昨天下午全部被取消。一些航班不得不在附近的其它机场过夜，直到今天地勤恢复正常后再前往汉堡。

德国服务行业工会方面表示，造成此次罢工的原因是工会对目前的劳资谈判进程中资方给出的条件感到不满。该工会要求将汉堡机场近1000名地勤人员的月薪集体提高275欧元（约425新元）。

由于此次罢工迟至前天（3日）下午才宣布，引发了机场方面的强烈不满。汉堡机场发言人布罗梅指出，对于这样一场“事先未被告知”的警告性罢工，尤其是规模如此之大、持续整整24小时之久，“机场方面当然很难表示理解”。

德国机场联合会（ADV）干事长拜塞尔则批评德国服务行业工会是在牺牲旅客以谋求其自身利益。他认为，“因为一个小型职业群体让整个机场瘫痪，因为不恰当的特定利益而打乱整个薪资格局”是不正当的。

这已是今年1月1日以来德国服务行业工会发起的第四轮机场罢工。1月7日，德国首都柏林两大机场泰格尔和舍内菲尔德安检人员举行罢工；同月10日，科隆-波恩机场、杜塞尔多夫机场和斯图加特机场安检人员亦举行罢工；同月15日，德国最大空港法兰克福机场等八家主要机场安检人员举行罢工。历次罢工均严重影响数以万计的旅客正常出行。