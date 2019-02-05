特朗普提名伯恩哈特出任内政部长

美国总统特朗普昨天（4日）宣布，代理内政部长伯恩哈特（David Bernhardt）将获提名为新任内政部长。他将接替已离任的津克（Ryan Zinke）。

据中新社报道，特朗普当天通过社交媒体宣布上述消息。他说，伯恩哈特上任以来工作非常出色，期待他的提名获得正式确认。

1969年出生的伯恩哈特，来自美国西部的科罗拉多州，曾是一名律师和能源说客。他从2001年起进入内政部工作，于2017年由特朗普提名，并获参议院批准出任内政部副部长。

伯恩哈特当天发表声明称，能获提名领导自己所热爱的部门是一项殊荣，他将协助总统完成内政部“平衡、符合常识的愿景”。

特朗普去年12月中旬宣布了津克将离任的消息。津克目前正面临多项道德失范的调查，包括涉嫌不当使用公款出行，以及其家庭在房地产交易中存在接受利益输送等问题。

美国媒体评价称，伯恩哈特以不屈不挠的工作习惯而著称。在津克对外展示亲和力的时候，他则是一个彻底的“幕后工作者”。他擅长在法律层面推进保守的政策目标。

内政部肩负着开发和保护美国自然资源的双重职责。伯恩哈特曾经的“说客”身份和倾向能源企业的政策立场，已引起部分民主党和环保人士的担忧与质疑。

美国政府在去年12月经历了频繁的高层人事调整。面对内阁成员的空缺，特朗普并没有急于提名正式人选，而是启用了多位代理阁员，包括代理白宫幕僚长马尔瓦尼、代理国防部长沙纳汉等。

特朗普前天（3日）接受电视媒体采访时表示，自己喜欢启用代理部长，因为这使他能“更迅速地调整”，同时也赋予他“更大的弹性”。