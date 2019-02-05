美国专家：中导条约破裂或导致欧洲再次核武化

俄罗斯卫星通讯社2月5日报道，美国哈姆莱大学政治学教授大卫·舒尔茨（David Schultz）向卫星通讯社表示，《中导条约》的破裂可能引发新一轮军备竞赛，或者导致俄美在欧洲大规模部署核武器。

舒尔茨说：“《中导条约》的破裂是破坏稳定的因素，对欧洲来说尤为如此。当年签订该条约，就是因为北约与俄方都有能力在欧洲部署中程导弹，而这能把大部分欧洲大陆变成核战场。这种局势本可引发全面核战争。”

该专家认为，如果回到冷战时期的局面，这可能引发新一轮军备竞赛，或导致核武器在欧洲大规模部署。他指出：“退约将为再次出现军备军赛或者欧洲再次核武化创造条件，迫使有关各方把资金和资源投入昂贵的武器，而这是没有任何国家能够承担的。”

他还认为，俄美应就彼此遵守《中导条约》情况的不满举行谈判，而不是退约。但他指出，考虑到当前俄美关系处于冷战以来的最低点，两国很难就此达成协议。

舒尔茨总结说：“要谈判，两国需要有战略意愿，而目前没有一个国家持这种立场，因为美国和俄罗斯的国内政策不利于谈判。任何条约都必须扩充，需要把达成《中导条约》以来研制的新型导弹也纳入条约。”

美国2月2日暂停履行《中导条约》义务，启动退约程序。俄罗斯总统普京同日对美方此举采取对等回应，莫斯科也暂停履行条约义务。美国国务卿蓬佩奥表示，如果俄罗斯不恢复全面履行该条约，条约将在6个月后终止。

《中导条约》全称《美苏消除两国中程导弹和中短程导弹条约》，1987年12月8日由美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。条约禁止双方试验、生产和部署射程500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，但对海基和空基的巡航导弹和弹道导弹并没有做出限制。条约1991年5月得到全面执行，然而俄美两国近年来多次相互指责对方违反条约。《中导条约》是无限期条约，但俄美均有权在为退约必要性提供有力证据后单方面终止条约。