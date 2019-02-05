委内瑞拉局势加剧重质原油短缺 凸显美页岩油局限性

据华尔街日报报道，委内瑞拉的动荡局势加剧了重质原油的短缺局面，令燃油生产商陷入困境，同时凸显出美国页岩油的局限性。

美国周一对委内瑞拉国有石油巨头实施制裁，试图阻止向美国出售原油所得流向委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）。

这一措施对委内瑞拉每日向美国输送的50多万桶石油造成了威胁。委内瑞拉是美国第二大原油进口来源国。尽管这样的原油输送量过去10年减少了一半左右，但美国生产商仍将难以填补这一日益增长的缺口。

造成这一局面的原因是美国页岩油公司生产的原油低硫、低密度，用行业术语来说就是“轻质”，去年美国页岩油公司的产量超过预期并达到创纪录水平。与委内瑞拉等国提供的“重质”原油相比，美国的轻质低硫原油储量非常丰富。

许多美国炼油厂的配置是加工一种重油和轻油的混合物，需要同时使用这两种油才能高效生产汽油和柴油等燃油。

晨星公司（Morningstar Inc．）石油研究主管Sandy Fielden表示，短期形势将变得相当严峻；他们预计，一旦出现供应短缺，重油价格将现飙升态势。

根据美国能源情报署（EIA）的数据，Petroleos de Venezuela SA（PdVSA）旗下子公司Citgo Petroleum Corp．和Valero Energy Partners Lp（VLP）是去年委内瑞拉原油最大的两家美国进口商，他们或将因供应减少而遭遇最沉重的打击。紧随其后的是雪佛龙公司（Chevron Corp）和PBF Energy Inc.。

Valero上周四表示，将不再从委内瑞拉购买石油。该公司高级副总裁Gary Simmons告诉投资者称，公司已经准备好替代产品，并寻求最大限度地增加较轻、低硫原油的进口量。Simmons 称：“但我们的供应计划仍有一些缺口需要填补。”