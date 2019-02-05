马国除夕发生六起车祸 夺9命19人伤

马来西亚彭亨、森美兰、槟城、马六甲和砂拉越在农历新年除夕（2月4日）发生六起严重车祸，导致九人不幸身亡，19人受伤，一些伤者情况危急。

《新海峡时报》报道，森美兰载着一家七口的普腾轿车（Proton Persona）与一辆巴士凌晨2点在南北大道相撞。一名少女和她5岁大的弟弟被抛出车外，不幸丧命，他们的母亲和另四名兄弟姐妹则受重伤。据了解，他们一家人原本计划开车到波德申旅游，不料汽车失控，被后方的巴士撞上。

彭亨一带在昨天（4日）下午3点半发生一起六连环车祸，导致一名51岁摩托车骑士和一名62岁的轿车乘客身亡。这起意外也造成六人受伤，其中一名伤者、11个月大的男婴情况危急。

除此之外，彭亨还发生另一起汽车相撞的车祸。早上11点55分，一辆第二国产车（Perodua Bezza）打滑，闯入对面的车道，并撞向迎面而来的车子，导致一名78岁司机身亡，三人受伤。

在槟城，一辆载着工厂员工的货车早上6点30分突然打滑，撞向路边，导致一人丧命，另外四名乘客受伤。马六甲也发生两辆汽车相撞的事故，导致一名24岁的男子和一名70岁老翁当场身亡。

据当地警方表示，70岁老翁所驾驶的现代汽车突然失控，打滑至反方向的车道，撞上了24岁男子的普腾轿车。现代轿车的前座乘客则受伤。

在砂拉越，一辆失控的汽车凌晨1点30分撞上一辆摩托车，导致65岁的摩托车骑士伤重不治。