日本通过税制改革法案

（早报讯） 日本内阁通过税制改革法案，配合2019年度预算案为10月消费税10%上调、房贷减税期延长等提案做准备。

共同社报道，日本政府5日在内阁会议上通过了2019年度税制改革相关法案，力争提交国会后在3月底前使其获得通过。为准备10月将消费税率上调至10%，拟将房贷减税期延长3年，并实施关于汽车的永久性减税。此举将配合2019年度预算案，支撑增税后的经济。

据悉，房贷减税是指截至入住第10年，与目前相同以每年50万日元(约合6000新元)为上限，从所得税等扣除贷款余额的1%。在延长的3年期间以建筑物购入价格的2%为上限扣税，从而减缓消费税增税带来的负担。

除此之外，对于10月以后购买的新车，除了每年减少1000至4500日元汽车税外，限于1年将购车时新税税率下调1%。为部分弥补税收减少的部分，环保车减税将在精简对象的基础上进行延长。

为了逐渐老龄化的个体业主容易将业务交给下一代，将设立住宅地及建筑物等相关遗产税及赠与税全额延缓缴纳的制度。为助推中小企业的防灾对策，将新设关于引入自家发电机等设备的税制优惠。

对于向子孙赠与教育、结婚和育儿资金，将延长2年以一定金额为上限的免税措施，但将设置收取方收入上限。