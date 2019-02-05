联合国：朝鲜无核计划无变化

（早报讯） 联合国机密报告指出，朝鲜核子和飞弹计划仍“不动如山”。

路透社报道，联合国制裁监督小组的机密报告，朝鲜核子和弹道飞弹计划仍“没改变”，而平壤正致力确保这些军事实力不会遭任何军事打击行动摧毁。

美国总统特朗普和朝鲜领袖金正恩将在本月稍后将举行第二场高峰会。两人去年6月在新加坡首度相会时，金正恩承诺将朝非核化努力。

但是，据联合国安理会15个理事国制裁监督小组的机密报告“发现朝鲜在组装、储存和测试地点持续进行分散作业趋势的迹象”。

监督小组发现，“这个国家持续透过大幅增加非法船对船石油产品和煤炭交易方式，违抗联合国决议。这让最新的联合国制裁措施形同虚设。”

监督小组表示， 他们握有证据显示朝鲜违反制裁进行前所未见的换油交易，这批石油产品超过5万7600桶，价值超过570万美元（770万新元）。

报告指控朝鲜违反联合国武器禁运，企图兜售武器给中东和非洲地区的武装团体和政府，同时还提供小型、轻型武器给利比亚、苏丹和叶门的青年运动。

监督小组也观察到朝鲜利用网路攻击，躲避金融制裁，非法强迫金融机构和加密货币交易所汇款。

由于朝鲜也被禁止採购奢侈品，监督小组表示，他们正在调查去年10月7日在朝鲜公开亮相的一台劳斯莱斯幻影（Rolls-Royce Phantom），这款豪华车通常要价数十万美元。