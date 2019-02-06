智库：即使脱欧顺利进行 英国经济增长仍将乏力

（早报讯）一英国智库表示，即使达成英国脱欧协议，未来几年英国经济增长仍将低迷。

彭博社报道，英国国家经济社会研究院（NIESR）6日在一份报告中把今年的增长预期从1.9%调低至1.5%，并表示，经济产出在2020年和2021年只会略微回升至1.7%。

NIESR的英国宏观经济预测负责人卡拉（Amit Kara）在伦敦对记者表示，经济不会崩溃，但肯定会出现放缓，“仍然会有一段充满不确定性的时期，可能会持续至少一年。只有到那时我们才会知道（英国和欧盟）确切的关系，那将是不确定性阴云散去的时候。”

NIESR的中心预测是基于英国3月底带着脱欧协议退出欧盟的情境，即使其最紧迫的增长障碍得到解决，经济仍将跌跌撞撞。该智库表示，更加混乱的状况可能会导致投资下滑，推动增长率进一步下降。

现在距离英国计划的脱欧日期不到两个月，但首相特雷莎·梅政府提出的脱欧计划仍未在议会获得通过。卡拉说，这种不确定性导致商业投资减弱，贬值后的英镑对出口的支撑效果没有预期的那么大。

不过他说，低失业率应会继续提高工资并帮助消费者。根据NIESR的报告，如果英国达成退出欧盟的协议，那么英国央行可能会在8月加息，之后每六个月提高利率25个基点，直到2020年底银行利率达到1.5%。

英国央行将于7日宣布货币政策决定，并公布最新的增长和通胀预测。同一天特雷莎·梅将赴布鲁塞尔与欧盟官员会面。央行行长卡尼曾表示，英国无协议脱欧可能会使利率朝任何方向发展，但卡拉称，在这种情况下提高借贷成本可能会导致经济崩溃。