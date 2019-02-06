阿兹敏手术出院 安华探视

（早报讯）马来西亚经济事务部长阿兹敏除夕（周一）入院进行切除胆结石的手术。阿兹敏出院后，公正党主席安华与夫人旺阿兹莎等公正党领袖今天都到其住所探视。

公正党宣传主任及原产业部副部长山苏依斯干达告诉“当今大马”：“旺阿兹莎和安华在中午12时抵达。我们探访阿兹敏。医生给他一个月病假，他的胆囊结石。”

阿兹敏的女儿法拉今天在推特上载安华夫妇探视阿兹敏的照片时表示，安华夫妇到访超过一小时，所有人都言谈甚欢。她表示，阿兹敏与安华两家人在她出生前就同甘共苦至今，两家人的情谊是无可动摇的。分析员认为，安华与阿兹敏在去年公正党党选前后闹得不可开交，安华探病显然缓和了两人的关系。

法拉今晚也发布推文，感谢巫统前副主席希山慕丁前往探病而让阿兹敏精神大振。

阿兹敏的长子阿米尔去年12月30日在推特上传一张阿兹敏与希山慕丁两家人在摩洛哥“大团圆”的照片而引起议论。这是因为阿兹敏当时与安华正为公正党最高理事会受委名单而闹意见。

法拉周一（4日）在推特感谢马哈迪夫人西蒂哈斯玛到医院探视阿兹敏，隔天则在推特感谢新任国家元首阿都拉前往探病。分析员认为，国家元首此举显示阿兹敏的“分量”，因为国家元首很少亲往医院探视内阁部长。