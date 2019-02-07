（早报讯）公正党署理主席阿兹敏今天在推特上载一张自己与公正党主席安华十指紧扣的照片，并希望他与安华的兄弟之情能终此一生。

阿兹敏也是经济事务部长。他除夕当天（周一）入院进行切除胆结石的手术，过后在昨天出院回家休养，安华与夫人旺阿兹莎等党政高层随即前往探视。

阿兹敏今天上载安华夫妇来访时拍下的照片，并表示：“笑容与喜悦、快乐与友好、尊重与友爱。这张照片展现两人真正的兄弟情义，希望能此生不渝。”

安华去年12月公布公正党最高理事会成员的名单，其中挑战阿兹敏失败的前副主席拉菲兹及其支持者都榜上有名，这引起阿兹敏不满。阿兹敏随即罕见地在面簿公开要安华收回成命。安华则回应说，他这么做是为了让所有党员都成为一个团队。两人各执己见而导致关系恶化。阿兹敏的亲信当时透露，阿兹敏恼怒地告诉安华，他下来几年将会与安华对着干。安华则表示奉陪到底。

分析员认为，安华夫妇昨天探访阿兹敏以及阿兹敏今天在推特的回应，都显示双方想要让上述争端告一段落。这是因为双方都知道继续相持不下只会没完没了，结果只会两败俱伤。

此外，安华表示，有关首相马哈迪将改组内阁并让阿兹敏出任副首相的说法纯属子虚乌有。他说，这项谣言的目的是分化希盟。

安华昨晚在吉隆坡出席国际伊斯兰大学一项活动后受询时指出，马哈迪已驳斥内阁改组的传言。“马哈迪也说，我们别理这样的谣言。我在阿兹敏动手术后和他会面。那个谣言故意耸人听闻以制造紧张。”

Tawa dan riang, ceria dan mesra, hormat dan kasih, ukhuwwah dan sejati antara gambaran yang terpapar secara tulus di antara dua hati nurani insan ini @anwaribrahim dan @AzminAli pada pagi ini. Semoga berkekalan sepanjang zaman. pic.twitter.com/qmY2V7LTPn — Mohamed Azmin Ali (@AzminAli) February 6, 2019