惠誉：希盟内斗与施政不良影响支持率

（早报讯）著名评级机构惠誉集团的研究显示，希盟成员党之间的內斗及政府施政不良，將导致其支持率在未来几个月下滑，这将增加希盟政府解散的风险。

根据惠誉集团旗下的惠誉解决方案宏观研究公司针对相关研究报告发布的声明，导致希盟支持率下跌的主要因素包括越来越多选民认为政府未能降低生活成本、希盟成员党不团结，以及选民对希盟无法实现“更大程度种族平等的新马来西亚”感到失望。

声明表示，希盟至今仍无法落实全国统一每月最低薪金1500令吉（约500新元）和重新发放燃油津贴等竞选宣言，这让许多选民不满。

声明说，希盟四党分別是公然支持土著主义的土团党、自称伊斯兰主义者的诚信党、自称多元种族但多数党员为马来人的公正党，以及党员以华人为主的民主行动党。这四党早前为了击退国阵而团结，但现在已经没有共同敌人来凝聚四党的分歧。各党截然不同的政治意识也滋长彼此的敌对，进而导致各党渐行渐远。

研究显示，希盟成员党无法团结一致，将进一步让公眾加深对希盟的负面印象。加上政府未能履行竞选承诺，以及新政府光环逐渐消失等因素都让事態更严重。惠誉表示，希盟政府是否解散并非此次研究的重点，但发生这种情况的风险正在上升。