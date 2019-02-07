马来西亚副外长学历引发争议

（早报讯）马来西亚外交部副部长马祖基的学历连日来引发争议后，他今天承认自己毕业自美国的剑桥国际大学而非著名的英国剑桥大学。

事件起因是维基百科有关马祖基的学历说明是“通过远距离课程考取剑桥大学学位”。一名网民星期日（3日）贴文指英国剑桥大学并未提供马祖基所说的远距离课程。

面簿行销人员莫辛周一（4日）向警方报案，希望警方调查马祖基的学历。政治评论员桑瑟尔星博士按莫辛的投报致函询问英国剑桥大学，剑桥大学回函表示并未提供任何远距离课程，也没有提供马祖基所言的学位课程。

马祖基也是土著团结党总秘书。他昨天面对媒体询问时，并未正面回应自己是否毕业自英国剑桥大学。他指责质疑其学历者居心不良，并表示这类指控在政坛是司空见惯的，他也声称将拿出自己曾攻读剑桥大学课程的证据。

不过马祖基今天告诉“当今大马”，他的工商管理学士学位属于美国剑桥国际大学（CIU），并非英国剑桥大学。

马祖基表示，警方已传召他调查此事，他也向警方提呈其学术资格证明文件。“我想那些批评我的人误会了，我取得的是（美国）剑桥国际大学学位。”

然而马祖基的解释并未平息相关争议，因为根据谷歌搜索的资料，马祖基所说的“美国剑桥国际大学”很可能是一所专门贩卖文凭的虚假大学，也就是俗称的“野鸡大学”。

桑瑟尔星今天在面簿展示美国剑桥国际大学的回函，证实马祖基的文凭是由该校发出。桑瑟尔星挑战马祖基出示美国剑桥国际大学校园的照片。“副部长一定到过他的大学，可以提供照片吗？”