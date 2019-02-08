容克重申欧盟不会与英国就脱欧协议重新谈判

（早报讯） 欧盟委员会主席容克7日在布鲁塞尔表示，欧盟不会与英国就脱欧协议重新谈判，但愿意修改欧英“未来关系框架政治宣言”中有关双方未来关系的内容表述。

英国首相特雷莎·梅7日抵达布鲁塞尔，就重启脱欧协议谈判与容克、欧洲理事会主席图斯克、欧洲议会议长塔亚尼等人举行会晤。

容克在与特雷莎·梅发表的联合声明中强调，脱欧协议是欧英双方作出重大让步后达成的，代表欧英间谨慎且平衡的妥协。他重申，任何解决方案都必须得到欧洲议会和欧盟除英国外27个成员国的同意。

声明说，特雷莎·梅在与容克的会晤中介绍了英国议会下院要求对现有脱欧协议中爱尔兰边界问题所涉及的“备份安排”内容进行修订的原因，并就拉近英国议会与欧盟的立场提出多种方案。

双方在声明中宣布，将在2月底之前就相关议题再次举行会晤。

塔亚尼当天表示，欧洲议会只会支持欧盟脱欧谈判首席代表巴尼耶此前与英国谈妥的协议。他警告说，无协议脱欧对欧英双方都将是灾难性的。

英国政府此前与欧盟达成一份脱欧协议。1月15日，英国议会下院投票否决了这份协议。1月29日，英国议会下院通过一份有关脱欧协议的修正案，要求特雷莎·梅与欧盟谈判，用新方案取代现有协议中有关爱尔兰边界问题的内容。