新研究：活到90岁秘诀 女性控体重男性多运动

（早报讯） 荷兰一项新研究显示，女性从20岁起控制体重，每天活动60分钟左右，会增加长寿几率；对男性而言，运动多多益善。

马斯特里赫特大学医学中心研究人员分析大约7800名成年人的健康数据后得出上述结论。这些人1986年参加荷兰人群健康研究项目，当时年龄在68至70岁之间。他们需要提供个人体重、身高、20岁时体重以及日常体育活动详情，包括园艺、遛狗、步行或骑自行车上班和休闲体育运动。研究人员随访至这些人去世或年满90岁。其中，16.7%的男性和34.4%的女性寿命超过90岁。

研究人员计入吸烟、饮酒、受教育水平等因素后发现，能活到90岁的女性多为研究开始时体重较轻，以及自20岁起增重不超过9.5千克的人。研究开始时肥胖的女性活到90岁的几率比正常体重者低32%。不过，研究人员没有在男性中发现体型与寿命之间有关联。

同时，运动时长对寿命的影响显现性别差异。对男性而言，在正常运动范围内，日均运动超过90分钟者活过90岁的几率比不足30分钟者高39%；平均每增加30分钟运动，活过90岁的几率上升5%。不过对女性而言，每天运动大约60分钟的人活过90岁的几率最大。

研究人员在英国《流行病学和公共卫生杂志》月刊刊载的文章中写道，这项研究仅以观察为依据，没有涉及体型、运动时长等因素与寿命之间是否有因果关联，但“中年人适当调整生活方式没有坏处”。

先前多项研究显示，运动和体型关联寿命。