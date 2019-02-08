研究：奖励孩子玩手机 当心社会技能与学业水平下降

（早报讯） 不少家长会奖励孩子玩手机、平板电脑等带有屏幕的电子装置，或者罚他们不许接触这类装置。加拿大研究人员发现，这种奖惩效果可能适得其反，更容易让孩子们对这些装置着迷。

古尔弗大学研究人员调查62名18个月至5岁幼儿看电视、玩电脑和手机等带屏幕装置的情况，询问家长如何监督孩子使用这类装置、允许孩子接触这类装置的条件，以及与孩子共处时家长自己是否使用待屏幕装置等问题。结果显示，孩子们周一至周五在屏幕前平均耗费近1个半小时，周末每天超过2小时。影响孩子在屏幕前时间的因素包括家长是否把使用这类装置作为奖励手段，以及是否允许孩子吃饭时使用这类装置。

数据显示，多数父母时常把玩手机、电脑或看电视作为对孩子的奖惩手段，尤其喜欢周末作出奖惩。这些孩子与没有经历这种奖惩措施的孩子相比，周末平均每天多花20分钟在屏幕前。另外，允许孩子吃饭时接触带屏幕装置，或与孩子共处时大人自己接触这类装置，同样会让孩子比同龄人耗费更多时间玩电脑、手机或看电视。

研究人员在英国最新一期《生物医学中心·肥胖》杂志刊载的报告中写道，以使用带屏幕装置作为奖励，类似于拿糖果奖励孩子，反而会增强它们对孩子们的吸引力。

先前研究显示，使用带屏幕装置时间过长关联肥胖风险上升以及社会技能与学业水平下降，导致孩子们无法参加其他有助学业和发展社会技能的活动。