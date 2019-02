特朗普：美朝峰会河内举行

美国总统特朗普星期五说,他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤,将在本月较迟时候于河内举行。

特朗普发表推文指出,他的代表进行了非常富有成效的会议后,已离开朝鲜。双方同意第二次美朝峰会将在2月27日和28日于越南河内举行。

特朗普也说,他期待与金正恩会面,以推进和平事业。

美国国务院较早时说,美国代表在平壤举行为期三天的会谈,以准备本月的美朝峰会。美国对朝鲜问题特别代表比根(Stephen Biegun)与朝鲜代表同意在峰会举行之前,再次碰面。

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!