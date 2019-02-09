华邮：亚马逊重新评估纽约市新总部计划

（早报讯）彭博社报道，亚马逊正重新考虑兴建纽约园区的计划。

《华盛顿邮报》8日引述知情人士的话称，亚马逊高管最近进行了内部讨论，重新评估纽约的情况，并探索替代方案。该公司尚未为该项目租赁或购买办公空间，因此很容易撤回承诺。

该报道称，威胁退出可能是一种谈判策略。知情人士称，在亚马逊内部，所有迹象都表明该公司正在全力推进在纽约市的扩张。另外两名知情人士称，在西雅图，已有多个团队的高管被告知他们必须搬到纽约市。

亚马逊去年宣布选择纽约长岛市作为该公司两处新址之一，几乎马上遭到纽约州议员和社区组织者的反对。他们反对亚马逊从纽约市和纽约州获得近30亿美元（40.6亿新元）的财务激励，并表示新的高薪工人的涌入可能会挤走现有居民，并加剧地铁的拥挤程度。

纽约州州长科莫一直支持亚马逊，重申了这笔交易对纽约市的好处，包括2万5000个平均薪水15万美元的科技岗位和270亿美元的政府财政收入。

科莫8日在长岛对商界高管说：“亚马逊是纽约有史以来赢得的最大经济发展计划，我们获得270亿美元的收入，他们获得了30亿美元回报……至于州参议院反对亚马逊是政府失职，如果他们阻止亚马逊来纽约，那就请他们向纽约人民解释。”

而纽约州民主党籍联邦众议员欧加修－寇蒂兹一直最反对亚马逊，她认为亚马逊可能退出纽约是一场胜利。她在推特上说：“普通人民能否有效组织起来抵抗大企业的过度扩张？是可以的。”