全球10大年轻富豪亚太居多 中国四人超越美国

（早报讯）根据最新公布的彭博亿万富翁指数，世界前10大富有且年纪在40岁以下的白手起家亿万富豪，六人来自亚太地区，包括四名中国人和两名澳大利亚人，向来主宰这项排行榜的美国仅占三人。

联合新闻网报道，瑞士信贷集团大中华区科技、媒体及电信主管Allan Chu说：“从科技面来看，中国过去五年突飞猛进。新创企业发展成科技巨擘，替创办人创造巨额财富。”

彭博亿万富翁指数（Bloomberg BillionairesIndex）2012年首度公布全球前40大富豪时，当中三人是白手致富且不满40岁，分别是谷歌创始人布林（Sergey Brin）和佩吉（Larry Page），以及社群巨擘面簿（Facebook）创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）。布林和佩吉现已超过40岁，扎克伯格此次以655亿美元（约888亿新元）的惊人身价，称霸全球口袋最深的白手致富年轻富豪榜。

中国电商拼多多创办人黄峥从去年的第3升至第2，财富137亿美元；面簿共同创始人莫斯科维茨（Dustin Moskovitz）和定居新加坡的萨维林（Eduardo Saverin）则以118亿美元和90亿美元分居第3和第4名。

其他入榜的中国年轻富豪包括身价55亿美元的好未来教育集团创办人张邦鑫（第8名）、身价52亿美元的无人机制造商汪滔（并列第9名）以及身价52亿美元的虚拟货币矿机生产商比特大陆共同创办人詹克团（并列第9名）。

世界年轻亿万富豪的分布变得多元，是全球财富转向亚洲的领先指标。在彭博亿万富翁指数前500大富豪中，目前计有41人来自中国，2016年底则是31人。