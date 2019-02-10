马来西亚考虑让大麻合法化

（早报讯）马来西亚政府正在考虑是否重新定义与“危险毒品”相关的字眼，并研究是否让大麻等传统毒品合法化，以便让大麻能作为医疗用途。

当地著名的“大麻医生”莫哈末洛曼以药用大麻替人治病而在去年8月遭法庭判处死刑，结果引起强烈争议。网上已有超过6万人请愿呼吁当局重审此案，多名国会议员也呼吁当局重新检视毒品法令。

负责法律事务的首相署部长刘伟强接受《星洲日报》专访时透露，内阁已讨论重新探讨危险毒品的定义，他将与内政部及卫生部着手研究此事。

他说：“40年多来，只要你拥有特定分量的大麻就要入狱。可是大麻可供作药用。我认为政府应该检讨危险毒品的定义，让一些‘毒品’可作为医疗用途。”他认为这将能让政府节省资源并跟上时代变化。

刘伟强表示，目前的“1952年危险毒品法令”里的海洛因、大麻与吗啡等，都是60至90年代的毒品。但根据他在监狱的调查，绝大部分吸毒者都是滥用冰毒和安非他命等“化学物品”，并非海洛因或大麻等传统毒品，因此政府有必要重新定义“危险毒品”。

他说：“如果你去监狱问他们（吸毒者）是否因为吸了大麻或海洛因而入狱，他们会对你说：‘哦，不是、不是。这些都是旧的毒品，我们不用了。我们用的都是新的冰毒或安非他命。’”

刘伟强指出，当地监狱目前有6万5222名囚犯，其中56%或约3.6万个案与毒品有关。他说，只要当局重新定义危险毒品，就能把囚犯人数减少2万人，监狱每天可省下80万令吉（约26.7万新元）费用。