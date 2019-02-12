阿兹敏辟谣 否认遭公正党开除

（早报讯）马来西亚人民公正党署理主席阿兹敏早前才传将在新年后的内阁重组受委为副首相，如今却传出已遭到党开除，但阿兹敏出面否认这项谣言。

阿兹敏也是经济事务部长。他今日在吉隆坡国际机场出席一项活动后受询时，呼吁公众不要轻信谣言。“这项谣言始于不负责任人士。为了解决这些问题，我们不要轻信谣言。”

他表示，由于现在的科技日新月异，让不负责任人士轻易在社交媒体上散播谣言。

昨晚，社交媒体包括了面簿与推特，广泛流传指阿兹敏遭到党开除的消息。无论如何，消息缺乏讯息来源，无法确认真伪。

山苏今早接受当今大马访问时则否认传闻，指昨晚并没有召开所谓的会议。“昨晚根本就没有开会。谣言终归谣言。”

早前，一名博客撰文声称，阿兹敏将在农历新年后受委为副首相。阿兹敏之前表示不清楚此事，而公正党主席安华则驳斥谣言，并指这项谣言旨在分化希盟。

自公正党党选开始，阿兹敏一直被指与安华的关系不佳，尤其是去年党选落幕后，两人频频隔空喊话，包括了公开批评公正党中央党职委任事宜。不过，阿兹敏也多次否认自己与安华关系生变。

阿兹敏也被指倾向首相马哈迪。由于马哈迪与安华曾在1998年反目成仇，有一种说法是马哈迪这次也倾向让阿兹敏，而不是安华接班。

不过马哈迪二度任相后，已经多次强调将遵守诺言，让安华接棒成为下任首相。

阿兹敏日前刚完成胆结石手术，在国家元首苏丹阿都拉及首相夫人西蒂哈斯玛前往医院探视他后，公正党高层领袖，包括了副首相旺阿兹莎、安华、公正党宣传主任兼原产业副部长山苏依斯干达，以及公正党最高理事及雪州大臣阿米鲁丁等，也前往其住家探望他。