孟加拉男子在马国绑架同乡被击毙

（早报讯）两名孟加拉男子在马来西亚“吃大茶饭”，雇用两名当地马来男子专门绑架同乡并越洋向肉票家人勒索；他们日前绑架一名同乡并勒索20万令吉（约6万6700新元）赎金时，今日凌晨遭到警方围捕，2人遭歼灭，另活擒2人，救出肉票。

《中国报》报道，两名死者为孟加拉籍男子，其中一人是首脑，他们专在雪隆两地绑架同乡后，勒索赎金谋生；两人此前曾涉及5宗绑架案和一宗谋杀案。

警方揭发，绑匪租下一间双层排屋住家的民宿充当藏身地，聘请两名马来男子，绑架裁缝师同乡，再转移到民宿囚禁和监视肉票。

此案于今日凌晨1时许，在隆市蕉赖九哩穆敦花园（Taman Mudun）一间双层排屋住家内发生。

据悉，绑匪是于本月8日，雇用两名当地男子佯装成警员，在增江地区掳绑30余岁的肉票后，再转移到上述地点囚禁他，并向其家属勒索20万令吉赎金。

警方在接获家属投报后，展开调查工作和根据情报，锁定上述地点，立即率队展开突击，包抄所有出入口，闯入屋内救出肉票，期间绑匪开枪袭警，警方为自保开枪回击。

双方一轮交火后，警方成功在上层客厅歼灭两人和活擒两人，并救出肉票，同时在屋内搜出10颗弹壳、两枚子弹、一件床单、两部手机和一双拖鞋。两名死者遗体目前被送往沙登医院解剖。

雪州加影警区主任阿末查菲尔助理总监受询时证实此案，并指警方在现场起获一把手枪和一把巴冷刀，并指由于绑匪在期间开枪袭警，因此警方目前援引刑事法典307条文（企图谋杀）调查此案。