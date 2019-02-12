五名女科学家荣获“世界杰出女科学家奖”

（早报讯）联合国教科文组织11日公布2019年度“世界杰出女科学家奖”获奖者名单。获奖的五位女科学家来自化学、物理、数学等领域。

这五位女科学家分别为黎巴嫩贝鲁特美国大学自然保护中心主任、化学教授娜贾特·奥恩·萨利巴（Najat Aoun Saliba）、日本东京大学化学教授川合真纪（Maki Kawai）、阿根廷巴尔塞罗研究所物理教授卡伦·哈尔伯格（Karen Hallberg）、美国杜克大学电子和计算机工程学、数学教授英格丽德·多贝希（Ingrid Daubechies）和法国法兰西公学院代数几何学、数学教授克莱尔·瓦赞（Claire Voisin）。

评审委员会还选出15名来自非洲和阿拉伯国家、亚太地区、欧洲、拉丁美洲、北美洲的年轻学者，她们将获得一定数额的科学奖学金。

新华社报道，联合国教科文组织总干事阿祖莱说：“解决科学领域中性别不平等问题的一个主要手段，就是在家庭、学校和工作场所消除妇女和女童所面临的障碍。这就要求我们转变态度，挑战成见。我们需要纠正在教师、雇主、同龄人和家人中存在的关于女孩和年轻女性是否适合学习科学或是否适合求学的固有偏见，鼓励她们追求科学事业或在学术领域中扮演领导和管理者角色。”

“世界杰出女科学家奖”由联合国教科文组织和法国欧莱雅集团在1998年联合设立，每年授予从全球各大洲遴选出的五名为科学进步作出卓越贡献的女性，旨在表彰女科学家的杰出成就，并为她们的科研事业提供支持。

2019年度“世界杰出女科学家奖”颁奖仪式将于3月14日在法国巴黎的联合国教科文组织总部举行。