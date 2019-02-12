马哈迪宣布巫统7退党议员加入土团党

（早报讯）马来西亚首相马哈迪今日宣布7名退出巫统的国会议员正式加入土著团结党，使该党的国席数目增加至22个。

马哈迪也是土团党总主席，他在记者会上说，这7名国会议员入党后，只是成为普通党员。“他们将会在雪州士毛月补选中，协助竞选活动。”

这7名前巫统国会议员分别是乌鲁登嘉楼国会议员罗索华希、丰盛港区国会议员阿都拉迪、巫统打昔牛汝莪区国会议员沙布丁、拉律国会议员韩查再努丁、沙白安南国会议员莫哈末法西亚、丹那美拉国会议员依克马希山，以及马日丹那国会议员玛丝艾米雅。

除了玛丝在去年7月退出巫统，另6人都是在去年12月退党。

不过，只有6名国会议员在场，罗索则没出现。根据团结党解释，罗索赶不及到场。

第14届大选，土团党赢获13个国席。之后，两名前巫统国会议员慕斯达法及诺阿兹米相继加盟，若再加上今天的7人，团结党如今已掌控22个国席。如此一来，土团党已成为国会第四大政党，排在公正党（50席）、民行党（42席）与巫统（38席）之后。

土团党的国席数目本来少过砂拉越政党联盟（19席）与伊斯兰党（18席），但随着今天接纳7名巫统叛将后，它所拥有的国席数目，也已经反超后两者。

巫统在509大选共赢得54个国会议席，但在选后爆发退党潮，目前只剩下44个国席。退党国会议员中，大部分仍维持无党籍身份，3人加入土团党，一人加入沙巴民兴党。马哈迪说过，巫统议员退党后，必须暂时维持无党籍身份，待查明记录清白后才能加入希盟。