柬埔寨发现一枚战时遗留炮弹 重逾300公斤

（早报讯）柬埔寨实居省惊现战争时期美国遗留未爆的一枚空投炮弹重量超过300公斤。12日，柬埔寨王国排雷行动中心（CMAC）已将该炮弹移至安全地方。

中新社报道，柬埔寨王国排雷行动中心（CMAC）总监兴拉达那向媒体表示，当地居民11日在劳作时发现了一枚炸弹，经接报赶到现场的CMAC扫雷人员处理，证实其为战争时期美国空投在柬埔寨的炮弹。

柬埔寨是世界上受地雷危害最严重的国家之一，战争遗留下400万至600万枚地雷和其他未爆炸物。据CMAC提供的消息，1963年到1975年初，美国以美越战争为由向柬埔寨空投了约280万吨炸弹，其中包括化学炸弹，造成约50万柬埔寨人丧命，数万间民房受损。

据柬政府统计，从1979年到2017年，地雷和其他未爆炸物在柬埔寨共造成近2万人死亡、4.5万人受伤。经过排雷工作者的努力和民众对地雷危害意识的提升，柬埔寨每年受战争遗留地雷伤害的人数明显下降，从1996年的4320人下降到2017年的58人。

柬埔寨排雷行动与救助受害者机构表示，自1992年以来，柬埔寨共发现和销毁约380万枚地雷和其他未爆炸物，而实现2025年清除剩余未爆炸物的目标大约需要4亿美元。

柬埔寨政府已经批准《2018－2025国家排雷行动战略》，到2025年将在全国范围内清除战争遗留地雷。