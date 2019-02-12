日本推行智慧供应链实验 减少食品浪费

（早报讯）日本经济产业省12日起推行的一项智慧供应链大型验证性实验，通过射频标签动态管理商品的发货、进货情况和保质期等信息，试图解决食品浪费问题。

这项实验共由三大部分组成：一是供应链各参与方之间合作，在发货和进货时读取商品上张贴的射频电子标签，将这些日志数据储存到供应链信息共享系统，实现商品流通的可视化管理；二是店铺和消费者之间的互动，主要通过射频标签来管理店铺存量商品的保质期，打折促销临近保质期到期时间的商品；三是根据射频标签来处理一些家务，比如根据商品和垃圾箱上的射频标签来进行垃圾分类、根据食品和调料瓶上的射频标签来烹饪等。

12日开始的验证性实验主要是第二部分，即零售店铺的动态定价。所谓动态定价实验是利用射频标签来实时管理商品的保质期。如果发现有商品临近保质期到期时间，系统会自动向参与实验的消费者通过通信软件推送商品促销信息。如果消费者来到店铺并根据促销信息选购该商品，就能在结账时享受现金折扣或者返点。

新华社报道，日本便利店连锁企业罗森集团公关室职员李明表示，目前便利店每天要花费大量人力逐个检查食品的保质期，并给临近保质期到期时间的食品贴上打折贴，像饭团、寿司、三文治的保质期只有一天，每天需要检查两到三次。借助射频标签，工作人员对商品的管理能精确到单个商品，而且可由系统自动完成。

据日本消费者厅统计，目前日本每年要扔掉2842万吨食品垃圾。本来是应该被吃掉结果却被浪费的食品约占食品垃圾的四分之一，其中很大一部分是因为过了保质期或者临近保质期到期时间而被扔掉。