被曝遭“政治施压”的加拿大退伍军人事务部长辞职

（早报讯）舆论曝光曾遭加拿大总理特鲁多办公室“政治施压”的加拿大退伍军人事务部长雷布尔德12日宣布辞职。

47岁的雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）是前司法部长和前总检察长。新华社报道，她在辞职信中说:“我怀着沉重的心情向总理递交了辞呈。”但她并未就辞职给出任何理由。

特鲁多对雷布尔德的辞职决定表示“惊讶和失望”。

加拿大《环球邮报》不久前报道，SNC-兰万灵公司面临欺诈和腐败指控。为了获得利比亚的工程项目，2001年至2011年间，SNC-兰万灵公司向利比亚政府官员支付了近4800万美元（约6500万新元）。

2015年，该案被加拿大警方刑事立案调查。这家承建过加拿大国内很多基建项目的大企业开始游说加拿大政府，希望政府同意延期起诉，或通过补救协议解决问题。

报道称，特鲁多办公室试图向时任司法部长的雷布尔德施压，去干预联邦检察官，不提控SNC-兰万灵公司，而是以“补救协议”解决问题。

报道还称，雷布尔德拒绝要求联邦检察官与该公司谈协议。结果，SNC-兰万灵公司被提控。

特鲁多否认曾指示雷布尔德干预对SNC-兰万灵公司的提控。今年1月，特鲁多改组内阁，雷布尔德转任退伍军人事务部长。