专家：海冰减少和垃圾堆积引发俄罗斯熊灾

（早报讯）俄罗斯西北部新地岛上的宁静生活近日被一群“不速之客”打破：大批北极熊闯入居民区觅食引发居民恐慌，当地政府宣布进入紧急状态并采取措施驱熊。专家认为，气候异常导致的海冰减少和生活垃圾处置不当造成北极熊行为反常。

新华社报道，仅在新地岛南端的民宅地点白鲸湾，近日一度有50多头饥饿的北极熊在冰雪覆盖的街头活动。居民表示这种情况在过去20年从未发生过。当地目击者称，北极熊对人类活动和各种噪音并不在意，它们只对垃圾堆中的食物感兴趣，甚至有北极熊进入民宅觅食。

科学家认为，北极熊离开传统栖息地觅食的反常行为与气候异常导致的北冰洋浮冰减少和居民生活垃圾处置不当有关。

世界自然基金会俄罗斯分会负责人切斯金表示，北极熊习惯在破碎的浮冰上捕捉海豹。当浮冰消失时，无法在水中捕猎的北极熊只能上岸觅食。

在生活垃圾处理系统不完善的居民点，长期堆积且未经遮盖的废弃食物也对饥饿的北极熊产生了无法抗拒的诱惑。

管辖新地岛的阿尔汉格尔斯克州政府9日宣布实施紧急状态。由于北极熊在俄罗斯是受保护动物，人们不能在安全未受严重威胁下射杀北极熊，当地政府只能用卡车和履带拖拉机驱熊。