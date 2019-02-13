美国公共债务创新高 达29.82万亿元

（早报讯） 美国财政部12日发布的数据，美国公共债务总额达到创纪录的22.01万亿美元（29.82万亿新元）。

中新网报道，关注美国财政问题的彼得森基金会首席执行官彼得森11日在一份声明中指出，美国政府过去11个月增加了1万亿美元债务，而公共债务也迅速突破了22万亿美元大关。他说，这表明美国财政状况不仅不可持续，而且在加速恶化。

彼得森表示，万亿美元量级的债务增长会导致高昂的利息成本，这将给经济带来压力，使政府难以为未来的重要投资项目提供资金。目前美国政府平均每天要支付10亿美元债务利息，未来10年需支付的债务利息将达到约7万亿美元。

分析人士认为，特朗普政府的减税政策和增加政府支出举措导致美国财政赤字和公共债务迅速增加。数据显示，在去年9月30日结束的2018财年，美国联邦政府财政赤字达到约7790亿美元，创2012年以来新高。

美国国会预算办公室上月发布报告估计，从2022年起，联邦政府财政赤字每年都将超过1万亿美元。持续的巨额财政赤字将推动公共债务稳步增长，预计到2029年，美国公共债务将占国内生产总值的93%，到2049年该比例将进一步升至约150%。