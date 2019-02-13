美航天局：中印全球绿化面积显著

（早报讯） 美国航天局卫星数据表明，全球从2000年到2017年中国和印度对全球绿化增量的贡献达约三分之一，贡献比例居全球首位。

新华社报道，美航天局等机构研究人员在新一期英国《自然·可持续发展》杂志上发表论文说，他们分析了美航天局“特拉”号卫星和“阿卡”号卫星的观测数据，发现在2000年至2017年间全球绿化面积增加了5%。

中国和印度在陆地植被面积只占全球总量9%的情况下，对全球绿化增量的贡献达到约三分之一。

其中，中国的贡献占全球绿化增量的约四分之一。分析显示，中国的贡献中42%来自植树造林，32%来自集约农业；印度的贡献中82%来自集约农业。集约农业可使人们在相同面积的土地上种植更多的农作物。

美航天局艾姆斯研究中心内玛尼说，在观测到地球绿化面积增加后，研究人员最初以为主要原因是气候变暖等环境因素促进了植物生长，但对卫星数据的分析显示，人类的绿化活动也有巨大贡献。

研究人员说，中国和印度都是人口大国，常有人担心人口大国会过度利用土地而导致土地退化等问题，因此这项研究发现让人惊讶。分析显示，中国和印度在过去10多年里用于种植农作物的土地面积没有大变化，但两国的绿化面积和粮食产量都大幅增加。