马哈迪希望复办F1大奖赛

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，他希望马来西亚有朝一日能再度举办世界一级方程式（F1）马来西亚大奖赛。反对派则质疑马哈迪是否要让他执政期间所有“遗产”都“复活”。

马哈迪周二晚间在“2018年国油公司SIC赛车运动协会大奖”颁奖礼获得终身成就奖。他过后告诉媒体：“我希望F1赛事有朝一日会回来。”马哈迪去年8月也曾表示“可能”复办F1马来西亚大奖赛。

此外，马哈迪表示，他当年建造雪邦国际赛车场的想法，源自他观摩葡萄牙阿尔加维赛车场的车道。“但我没想过我国会有属于自己的赛车场。”

马来西亚1997年耗资约8000万美元兴建雪邦国际赛车场，并在1999年由时任首相马哈迪开幕。马来西亚也在1999年获得F1大奖赛主办权，这是东南亚国家首次主办这项世界级赛事。

雪邦国际赛车场与马哈迪家族关系密切，马哈迪长子莫扎尼从2003年起担任雪邦国际赛车场公司主席长达13年。马哈迪在2015年1月由于一马公司而与时任首相纳吉闹僵后，当局2016年10月下令莫扎尼辞任雪邦国际赛车场公司主席。

首相纳吉2017年10月1日宣布提前停办F1大奖赛，相关合约原本在2018年到期．当局指门票销量、收视率与引进的游客量每况愈下，因此决定提前一年结束这个从1999年起连办了19年的比赛。