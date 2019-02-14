马来西亚不制定“欺君法”

（早报讯）马来西亚掌管法律事务的首相署部长刘伟强表示，政府不考虑效仿泰国或柬埔寨制定类似“欺君罪”或“冒犯君王及对王室不敬罪”等法律，但政府将继续维护各州王室。

马来西亚目前没有特定的保护王室法令，但“煽动法令”有侮辱王室的罪名及罚则。根据泰国的欺君法，任何人诽谤、侮辱或威胁国王、王后、王储或摄政王，将面临三至15年监禁。柬埔寨去年2月也制定类似法律，规定任何人侮辱国王可被判监长达五年。

刘伟强周四在新山告诉媒体，马来西亚是君主立宪国家，联邦宪法也有维护王室权益的条文。但他强调，人民有发表言论权力，但这不能抵触法律或污衊他人。

刘伟强1月10日表示，政府准备制定新法令及修改现有法律，遏制不负责任者的攻击和侮辱，以保护马来统治者及王室。这引起各方关注希盟政府是否会制定类似泰国欺君罪的法令。

刘伟强当时表示，政府草拟相关新法令时，将先研究一些英联邦国家的君主立宪制。他表示，政府也可能探讨现有法律对诋毁统治者等罪行的罚则，因为当局认为部分罪行的惩罚太轻了。

马哈迪当时回应此事时表示，政府将研究是否制定新法令以保护各州统治者。他说，新政府上台后奉行并支持言论自由，因此政府有必要更清楚地定义什么行为或言论才构成“侮辱王室”罪名。