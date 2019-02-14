亚齐省禁止民众庆祝情人节

（早报讯） 今天是2月14日情人节，印度尼西亚亚齐省呼吁县民不要庆祝该节日，并指那是“西方情人节”，不符合穆斯林传统。

亚齐省是印尼目前唯一实施伊斯兰法的省份，该省社会风气极为保守，对女性的限制更为苛刻，经常对赌博、喝酒等行为作出公开鞭刑的裁决。

印尼北亚齐县县长塔伊布14日呼吁县民不要庆祝情人节。塔伊布更在周二（12日）签署一封信件，要求北亚齐县民众、所有学生和青少年不要庆祝情人节。

据报道，北亚齐县禁止镇长、村干部、教师和家长们庆祝情人节，并提醒酒店、餐厅、咖啡厅和旅游景点的业者，不要为情人节活动提供任何活动。若发现与情人节有关的活动，公众必须向纠察队和伊斯兰教法监督人员举报。

西爪哇省会万隆市教育局过去曾发出通知给各级学校，禁止学生欢庆情人节。教育局注意到社群媒体上出现鼓吹情人节性爱及派对的讯息，忧心会造成模仿效应，发文通知国小至高中的各校老师，要求督促学生不要庆祝情人节，以免出现逾矩行为。

此外，印尼最大的穆斯林团体之一的“伊斯兰宗教理事会”呼吁印尼穆斯林不要庆祝情人节。

伊斯兰宗教理事会副主席尤纳海表示，情人节不是伊斯兰的传统，穆斯林不应该庆祝情人节。伊斯兰教义告诉人们无时无刻都要保持和他人的交流和情感，不是只有在情人节这一天。