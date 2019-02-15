美去年12月零售销售额创九年多来最大跌幅

（早报讯）美国商务部14日公布的数据显示，去年12月美国零售销售额环比下降1.2%，创2009年9月以来的最大跌幅。

去年12月，美国13个主要零售类别中的11类销售额都出现下滑。剔除汽车和汽油两类后，当月零售销售额环比降幅达1.4%，创2009年3月以来最大降幅。

分析人士认为，由于12月是圣诞假期销售季，零售数据出现大幅下滑很不寻常。并且，这一数据和私人部门的其他统计存在不同。对此，有分析人士和机构对当天公布数据的可靠性提出质疑。

新华社报道，美国全国零售商联合会表示，政府“停摆”导致统计延迟使其准确性降低。该联合会首席经济学家克莱因亨茨说，政府本次发布的数据“不完整”，待数据修正后才能更好进行判断。

由于部分联邦政府“停摆”，美国去年第四季度国内生产总值（GDP）数据和今年1月零售销售额数据至今仍未发布。

不过，美国劳工部当天发布的最新统计显示，上周首次申领失业救济人数也出现意外增加。这不禁让分析人士担心，美国经济增长态势是否存在变数。

美国联邦储备委员会理事布雷纳德表示，去年12月她就注意到美国经济增长的“顺风”正在减弱，经济下行风险正在积聚。