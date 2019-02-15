研究：其他人体细胞经“诱导”也能分泌胰岛素

（早报讯）一个国际研究团队发现，一种通常不会分泌胰岛素的人体细胞经“重新编程”后也能分泌胰岛素，帮助控制血糖水平。新发现有望用于治疗糖尿病。

胰腺中通常由贝塔细胞分泌胰岛素，以调节血糖水平。如果贝塔细胞无法正常工作，则可能导致糖尿病。

此前动物实验发现，如果小鼠的贝塔细胞遭到破坏，胰腺中通常不会分泌胰岛素的阿尔法细胞会开始变化并分泌胰岛素。这一过程中，两种分别名为Pdx1和MafA的蛋白质起着重要作用。

新华社报道，为探明人类阿尔法细胞会否出现类似变化，研究人员将编码上述两种蛋白质的脱氧核糖核酸（DNA）导入人类阿尔法细胞。经一周培养后，这些细胞变得越来越像贝塔细胞，其中大约40%开始分泌胰岛素。

将这些经“重新编程”的人类阿尔法细胞植入贝塔细胞受损的小鼠体内后，小鼠的血糖降至正常水平。移除这些植入细胞后，小鼠的血糖水平重新上升。

研究团队在新一期英国期刊《自然》上发表研究论文。论文作者之一、瑞士日内瓦大学研究人员佩德罗·埃雷拉说，如果能使阿尔法细胞或其他类型的胰岛细胞以类似方式在人体内分泌胰岛素，或许可用于治疗人类糖尿病，大大提高患者生活质量。不过这一疗法目前距离临床应用还有许多基础问题有待解决。