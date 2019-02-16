期限近 美国15亿美元彩票奖金尚无人领

（早报讯）据美国中文网报道，2018年年底，美国南卡罗来纳州开出一单15亿美元得彩票大奖，然而，几个月过去了，中奖者至今都没有现身，这单亿元大奖在两个月后将作废，奖金也将分散回各州。

中国新闻网引述报道说，这张赢得15.37亿美元（20.88亿新元）的兆彩（Mega Millions）彩票于2018年10月23日在辛普森维尔（Simpsonville）售出，根据规定，如果再过两个月没有人前去领奖，彩票将作废。

2月14日，当地的注册会计师大卫·史蒂文森指出，“我可以理解，等到2019年可能会有税收方面的好处。但现在我看不到再等待的必要。老实说，我认为不会有人来领奖了。”

中奖者可选择一次过领走8.778亿美元，或分29年领取全额奖金。中奖者得向南卡政府支付6000万美元（8150.41万新元）的税款。

如果奖金到期没有人领取，这些钱将会根据彩票销售情况返回各州。南卡得到的份额或安慰奖金将大约为1120万美元。

售出中奖彩票的KC Mart老板帕特尔说，自从店里产生了一名中奖者，他的生意开始复苏。但如果奖金无人认领，帕尔可能会失去他应该从彩票中获得的5万美元。

南卡法律规定，中奖者可以匿名。但该州将宣布奖金是否已领取。