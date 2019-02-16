研究：健怡饮料致中风心脏病早死风险大增

（早报讯）对那些迷信健怡（diet）无糖苏打饮料比普通苏打更健康的人来说，新的研究给他们带来了坏消息。

美国侨报网引述有线电视新闻网（CNN）的报道说，一个权威性不亚于美国心脏协会的研究团队说：“每日喝两罐或更多的任何类型的人工增甜饮料（俗称健怡饮料）者，他们的因凝血块堵塞所致的中风、心肌梗塞及50岁以上女性的过早死亡风险增加。”

这项研究对8万名女性进行了长达11年以上的追踪，其中包括询问她们喝健怡饮料的频度。在考虑到其它生活方式因素后，该研究发现：“在那些每天喝两罐或以上加了人工增甜剂的健怡饮料的女性中，死于缺血性中风的概率会飚升31%，死于心脏病的可能性会上蹿29%，死于其它任何原因的风险也会增加16%。与其对照的是那些根本不喝健怡饮料者或每周喝不到一罐这种饮料者。”

虽然结果令人惊骇，但美国心脏协会提醒说，这项研究只是指出了一些观察到的健怡饮料与那些不良临床后果间的联系，但并未确立它们之间存在因果关系。

本研究的主要作者是纽约爱因斯坦医学院（Albert Einstein College of Medicine）的临床流行病学和人群健康副教授Yasmin Mossavar-Rahmani。