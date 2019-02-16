调查：美国多数人不具备基本公民知识

（早报讯）调查显示，佛蒙特州（Vermont）是美国唯一一个大多数公民可以通过公民身份测试的州，该公民身份测试向美国人询问有关美国政府的基本事实。

美国侨报网引述国会山（The Hill）的报道说， 伍德罗威尔逊基金会委托进行的一项研究发现，53％的佛蒙特人可以通过多项选择公民身份测试，该测试提出了诸如确定宪法编写年份和宪法修正案数量等问题。

其他49个州和哥伦比亚特区（Washington, D.C.）的大多数人未通过测试。在全国范围内，只有大约40％的美国人可以通过测试，其中只有27％的通过测试美国人在45岁以下。在路易斯安那州（Louisiana），只有28％的受访者通过。

该基金会主席亚瑟·莱文（Arthur Levine）说：“不幸的是，伍德罗威尔逊基金会已经验证了一个世纪以来的研究成果：美国人不具备他们所需的基本历史知识，来做一个知情和积极参与公众事务的公民。”

该基金会继续在该研究的新闻稿中呼吁“对美国历史的教学和学习方式要进行根本改变，使其与学生的生活息息相关，能让所有的美国学生对此产生兴趣。”

这项由林肯公园策略公司进行的调查，覆盖了全美50个州和华盛顿特区的4万1000个美国人。误差幅度为1个百分点。