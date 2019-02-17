（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，马来西亚目前以每千加仑3分令吉的价格把水卖给新加坡，其价格之低连一包椰浆饭都买不到，马来西亚因此将与新加坡重新协商水供协定。

马哈迪今天在记者会答询时表示，外交部长赛富丁将率官员团与新加坡政府协商水供事宜。他并未透露马方谈判团队其他详情，只表示有柔佛官员随团。

媒体当时询问马哈迪，马国政府是否计划调涨卖给新加坡的生水价格。马哈迪表示，当局认为有必要检讨新马两国1962年水供协定有关每千加仑生水3分令吉的价格。他说，当时1分令吉可买很多东西，但现在什么也买不到，3分令吉也一样什么也买不到。（一令吉约0.3新元）

马哈迪说：“水价应与时俱进。我们如今不再谈百万富翁而谈亿万富翁，因为财富收入提高太多。难道要维持1962年的定价直到公元3000年？到另一个千禧年吗？这合理吗？我认为不合理。要到什么时候？”

马哈迪去年二度出任首相不久后，就提出有意与新加坡重新谈判水供协定及提高水价。新马两国1962年水供协定将在2061年期满。根据协定，双方签署25年后可重新检讨其条款。

新加坡外交部长维文去年7月在国会表示，制定水价的水供协定是新马缔结分家协定的一部分，任何违约行为将等同于质疑新加坡主权独立，单方面更改协定条款更是绝不允许。他重申，马方1987年决定不调整生水价格后，就已失去检讨水价的权利。