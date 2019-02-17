伊党签署协议支持马哈迪

（早报讯）伊斯兰党否认上周五会见首相马哈迪时，曾签署在雪兰莪士毛月州席补选不挺巫统的协议。不过伊党承认签署一份“协议样本”，表明一旦希盟“发生不好的事”，伊党将支持马哈迪领导政府直到第15届大选。

分析员认为，伊党表明支持马哈迪后，马哈迪已经可说是土著团结党、伊党、巫统及部分希盟领袖的“共主”。一旦马哈迪拒绝按协议交棒给公正党主席安华，支持安华的希盟势力对马哈迪的制约已大为减弱。

马哈迪上周五与伊党主席哈迪阿旺会面。这是两人去年5月大选后第二次会面。马哈迪过后指伊党已经签署协议，同意在士毛月州席补选不支持巫统。

不过伊党总秘书达基尤丁星期日在记者会说，伊党在士毛月补选将继续支持巫统，不过伊党的配合度及参与度将与金马仑国会议席补选时不同。他强调，伊党始终并未说过不支持巫统，所以这不应成为课题。

他说，哈迪阿旺与马哈迪上周五会面时曾讨论士毛月补选，但双方并未签署任何有关这场补选的书面协议。

针对伊党当天呈交给马哈迪的协议样本，达基尤丁说，马哈迪日前表示将对付叛变的希盟成员党，这让伊党隐约感觉政府可能发生不好的事，伊党因此签署这份协议样本。达基尤丁说：“伊党认为这将对政府带来危险，所以我们表明支持马哈迪。如果（希盟）发生任何事情，伊党将与马哈迪同在。”

马哈迪2月14日接受七名前巫统国会议员加入土著团结党后表示，他曾是巫统党员，现在离开巫统而与民主行动党、人民公正党及国家诚信党一起。但这些希盟成员党往后若叛变而不再忠于国家，他也将会转向其它政党。“我现在跟以前我批评和嘲笑过的政敌同一阵线，但政治人物有时会由于环境而被迫跳槽。”