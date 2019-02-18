日本山形县鼓励老年人“购物健身”

（早报讯）日本需要专业看护的老年人已超过650万，养老问题已成为日本主要的社会问题之一。为了增强老年人身体素质、减轻政府财政压力，日本山形县天童市开始推行“购物健身”计划，鼓励老年人通过逛超市购物的方式增加运动量，达到强身健体的目的。

日本新华侨报报道，天童市内提供该服务的养老设施还会开车接送老人往返超市，在老人购物时派人陪同照顾，并且还备有老人专用的购物车，让腰腿疼痛的老人也能轻松推动。

该计划负责人介绍说，岛根县云南市率先推出了老年人“购物健身”，并实际证实了购物确实有一定的“防老”作用。

岛根县云南市从2017年9月开始推行老年人“购物健身”活动。在参加该活动前，51名参加者中有八成人长期腰腿疼，行动不便，而在3个月后，这个比率减至32%。

87岁的参加者村冈女士表示：“自从丈夫死后，自己就越来越少出门，天天待在家里看电视。这次能自己出来购物我很开心，不知不觉就逛了好长时间，感觉走路都变轻快了。”

对于老年人来说，“购物健身”也有预防老年痴呆的作用。天童市通所介护事业所联络协议会会长伊藤顺哉指出，“在外出购物前，老人会思考需要买什么东西，来到超市后，也会边走边找想买的商品，这种手脑联动有助于预防老年痴呆。”